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Каждые 4 минуты с конвейера сходит новый автомобиль. Вот как создаются машины Geely
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти также много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «
Каждый пятый автомобиль, проданный в Беларуси в 2020 году, сделан на этом заводе. Такой спрос, конечно, закладывался в бизнес-планы, а вот автовладельцы еще несколько лет назад вряд ли могли себе представить, что будут становиться в листы ожидания за автомобилями белорусской сборки.
Это первое в Беларуси производство легковых авто такого уровня: построено по самым современным мировым стандартам.
Яна Шипко, корреспондент:
На главной сварочной линии 26 роботов. Их отлаженную работу сравнивают с балетом. Размахивая клешнями, они ритмично и синхронно, а главное без участия человека придают частям кузова очертания будущего автомобиля.
Недаром говорят, если видел одно современное автомобильное производство, знаешь, как устроены все остальные. На самом деле такие же немецкие роботы, как здесь, собирают множество марок по всему миру: от Volkswagen до Tesla.
Яна Шипко:
Дмитрий Усик, мастер сварочного цеха:
Вообще, засмотревшись на эту сюрреалистичную картинку, поневоле задумываешься, а не вытеснят ли роботы человека совсем. Отлично ведь справляются. Но есть все же операции, на которых люди пока незаменимы.
Дмитрий Усик:
Яна Шипко:
Дмитрий Усик:
Сейчас на конвейер «заехала» новинка: кроссовер Atlas Pro. Первый этап сборки кузова отдан рабочим, дальше за безупречную геометрию отвечают уже известные нам роботы, и последняя линия в этом цехе – регулировка.
Дмитрий Усик:
Выборочно кузова попадают на контроль качества. Педантичные приборы с точностью до микрона проверяют форму кузова.
Яна Шипко:
Дмитрий Левшун, инженер-технолог контрольно-измерительной лаборатории:
Замеры делаются в трёх с половиной тысячах точек, без малого четыре часа. Полученные данные компьютер сравнивает с идеальной 3D-моделью.
Дмитрий Левшун:
Высокотехнологичное производство удалось создать с чистого листа. Подобного опыта у наших специалистов в легковом автопроме не было. Сегодня это полторы тысячи рабочих мест. В основном работать с инновациями стремится молодежь из близлежащих Жодино и Борисова. Для нанимаемых работников на предприятии проводят обучение. Здесь технологии будущего и достойная зарплата.
Дмитрий Усик:
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Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской...
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