Татьяна Недбай: «Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы»

Источник материала: Салiдарнасць

Замглавы Белорусского ПЕН-центра, член Белорусского союза писателей — обе организации попали под прессинг властей — отвечает, разгромлена ли белорусская литература.





Фото из Facebook поэтессы

— Нет, конечно. Авторы продолжают писать, пишут даже в тюрьмах, — рассказала Татьяна Недбай в интервью российской Новой газете . — Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы. Давно уже у нас не было столько материала для литературы.

И давно не было такого внимания к белорусской литературе у мирового читателя. Зарубежный читатель хочет понимать, что у нас происходит, что мы чувствуем, как вообще все это случилось. И такая литература есть, ее становится все больше и больше. Алексиевич рассказала, что работает с жертвами репрессий и пишет книгу об этом. Вышел сборник новых стихов Дмитрия Строцева, побывавшего в заключении. Поэтесса Юлия Тимофеева издала на английском свой дневник.

Есть уже как минимум книг пятнадцать по следам последних событий. Конечно, это все выходит в основном за границей или онлайн, но такова теперь форма существования белорусской литературы.