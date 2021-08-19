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Татьяна Недбай: «Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы»

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Замглавы Белорусского ПЕН-центра, член Белорусского союза писателей — обе организации попали под прессинг властей — отвечает, разгромлена ли белорусская литература.

Татьяна Недбай: «Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы»

Фото из Facebook поэтессы

— Нет, конечно. Авторы продолжают писать, пишут даже в тюрьмах, — рассказала Татьяна Недбай в интервью российской Новой газете. — Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы. Давно уже у нас не было столько материала для литературы.

И давно не было такого внимания к белорусской литературе у мирового читателя. Зарубежный читатель хочет понимать, что у нас происходит, что мы чувствуем, как вообще все это случилось. И такая литература есть, ее становится все больше и больше. Алексиевич рассказала, что работает с жертвами репрессий и пишет книгу об этом. Вышел сборник новых стихов Дмитрия Строцева, побывавшего в заключении. Поэтесса Юлия Тимофеева издала на английском свой дневник.

Есть уже как минимум книг пятнадцать по следам последних событий. Конечно, это все выходит в основном за границей или онлайн, но такова теперь форма существования белорусской литературы.

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Замглавы Белорусского ПЕН-центра, член Белорусского союза писателей — обе организации попали под прессинг властей — отвечает, разгромлена ли белорусская...
 
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