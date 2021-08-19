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Пожилой мужчина утонул в Мухавце в Бресте

19.08.2021 15:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в реке Мухавец утонул 73-летний мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Спасатели получили запрос из милиции о помощи в обследовании акватории Мухавца в районе бульвара Шевченко и набережной Франциска Скорины. Было предположение, что там утонул мужчина, который трудился в Центре юных моряков с флотилией. Утром 18 августа он ненадолго отлучился с работы, но назад не вернулся.

Водолазы ОСВОД сегодня ближе к полудню обнаружили тело в реке и извлекли его из воды. Выяснением обстоятельств случившегося занялись правоохранители.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Спасатели получили запрос из милиции о помощи в обследовании акватории Мухавца в районе бульвара Шевченко и набережной Франциска Скорины.
 
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