«Инклюзивный бариста в А1» расширяется: еще одна кофейня начала работу в Минске

Сеть кофеен «Инклюзивный бариста» продолжает расширяться. При поддержке компании А1 начинает работу уже второе заведение в Минске. Оно расположилось в центре продаж А1 по адресу ул. Куйбышева, 69. Кофейня «Инклюзивный бариста в А1» будет работать с 9:00 до 17:00.

В соответствии с концепцией всех кофеен сети «Инклюзивный бариста» интерьер и обустройство нового минского заведения специально продуманы таким образом, чтобы создать инклюзивное рабочее пространство для персонала и комфортные условия обслуживания для посетителей.

В меню представлены различные кофейные напитки, которые будут готовить инклюзивные бариста. Также посетители смогут заказать к кофе и десерты. Чтобы подчеркнуть особый характер заведения, напитки будут разливать в фирменные стаканчики со стилизованными портретами и личными историями сотрудников. А приветствовать гостей будет ростовая фигура директора сети «Инклюзивный бариста» Васи Павликова – первого в Беларуси руководителя с синдромом Дауна.

Идея проекта «Инклюзивный бариста», разработанного и реализованного активистом-колясочником Александром Авдевичем, – обеспечивать трудоустройство людям с физическими особенностями и открывать для них новые способы самореализации.

Также некоторые из сотрудников прошли обучение в Академии инклюзивных бариста – на специальных курсах, которые при поддержке компании А1 организовал автор проекта Александр Авдевич. Первые выпускники Академии уже отправились на работу в Брест, где 23 июля открылась кофейня «Инклюзивный бариста в А1».

Открытие второй в Минске и четвертой в Беларуси кофейни «Инклюзивный бариста в А1» – новый важный шаг компании А1 по обеспечению равных возможностей для людей независимо от их физических особенностей. Безбарьерная среда создана во многих магазинах А1, а также в центральном офисе компании в Минске.

Кроме того, компания наладила возможность дистанционной работы для своих сотрудников. Это позволяет рассматривать в качестве кандидатов на трудоустройство в А1 в том числе и людей с физическими особенностями. Сегодня среди таких предложений – вакансии на позиции специалиста контакт-центра, группы дистанционного обслуживания, инженера дистанционной технической поддержки, специалиста по дистанционным продажам.

Открытие кофейни также поддержал Альфа-Банк, который обеспечивает систему платежей в заведении. Альфа установила смарт-кассу. С ее помощью можно принимать оплату картами или наличными и сразу же печатать кассовые чеки. Это сэкономит время бариста на обслуживании посетителей.