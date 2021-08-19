Как победа «Талибана» может отразиться на Беларуси?

Последние события в Афганистане могут оказать влияние на положение дел в Беларуси.





Несмотря на то, что Афганистан находится далеко, по мнению представителей белорусского аналитического сообщества, ошеломляющий успех движения «Талибан» может иметь для Беларуси определенные последствия.

С этим выводом можно согласиться, хотя и не безусловно, да и не все опасения выглядят реальными. Главная причина — неясность дальнейших намерений «Талибана»: перейдет ли он северные границы в целях распространения идей мировой исламской революции на сопредельные государства Центральной Азии.

Лидеры движения утверждают, что делать этого не собираются. Тем не менее вопрос остается открытым, так как большой веры этим заявлениям нет. Скажем, талибы обещали не преследовать афганцев, сотрудничавших с американцами, но, по сообщениям местных СМИ, их казнят без суда и следствия.

Кроме того, вряд ли возможно категорически исключить повторение ситуации, наблюдавшейся во время их первого прихода к власти. Тогда, как известно, они предоставили убежище «Аль-Каиде» во главе с Усамой бен Ладеном, что в итоге и привело к американскому вмешательству.

В общем, если «Талибан» действительно сосредоточится на внутренних делах, то как в международной обстановке в целом, так и для Беларуси существенных изменений, скорее всего, не будет. А вот если его экспансия продолжится, то возможны самые различные негативные варианты, которые могут затронуть в том числе и нашу страну.

Интерес Запада к Беларуси и так угасает?

По этому пункту у экспертов обнаружились принципиальные расхождения. В частности, Сергей Наумчик полагает, что неизбежным результатом смены власти в Кабуле станет резкое снижение внимания к Беларуси со стороны Вашингтона, которому в очередной раз станет не до нас.

Но большинство обозревателей считает, что поскольку вывод американских войск был анонсирован заранее, то Соединенные Штаты подготовились к сложившейся обстановке, и случившееся не помешает им проводить прежнюю политику на других направлениях.

Здесь стоит, наверное, добавить, что по большому счету интерес в мире к белорусской тематике и так уже довольно давно не тот, что был прошлой осенью. Если бы режим сам не подогревал внимание к себе своими действиями, как в историях с посадкой самолета Ryanair или с нелегальными мигрантами, то в западных медиа Беларусь сейчас появлялась бы не так часто и не на первых полосах.

Тем не менее это совсем не означает, что она забыта теми, кто профессионально проблемой занимается. Едва ли все сотрудники Госдепартамента США будут брошены на афганский вектор, кто-то останется и на белорусском для выработки рекомендаций тем, кто принимает решения.

Еще менее правдоподобна версия, что ради поддержки Москвой борьбы с «Талибаном» Запад простит ей даже Украину, не говоря уже о Беларуси.

Как представляется, в создавшейся ситуации как раз России в большей степени может потребоваться западная помощь, так что, не исключено, именно ей будут выставляться те или иные условия. Особенно если исламский фундаментализм проникнет в ее собственные регионы с преобладанием мусульманского населения.

Поедут ли белорусские военные в Центральную Азию?

Этот вариант более реален. По словам военного эксперта Александра Алесина, «Лукашенко выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ» и белорусских военных отправят на афганскую границу, причем миротворческий контингент может составить от несколько сотен до полутора тысяч человек.

Можно согласиться, что официальному Минску будет непросто отвергнуть соответствующее требование России после ее всестороннего масштабного содействия в период внутриполитического кризиса в Беларуси. Но радости, судя по всему, это руководству страны не доставит, ведь по сути такой контингент будет совсем не миротворческим. Если талибы нападут на Таджикистан, миротворцам придется не разводить враждующие стороны, а участвовать в настоящей войне.

Между тем в нынешней ситуации даже относительно небольшое количество жертв среди белорусских военных может снова спровоцировать в стране гражданское недовольство. Поэтому власти, вероятно, будут пытаться ограничить свое участие вспомогательными подразделениями.

Усилится ли поток нелегальной миграции?

Политолог Андрей Казакевич допускает усугубление миграционного кризиса на границах Беларуси со странами ЕС в связи с появлением новых беженцев.

Правда, он отмечает, что это не должно стать такой же проблемой, как в случае с иракскими мигрантами, потому что аэропорты в Афганистане перейдут под контроль «Талибана», а пассажирское авиасообщение у Кабула с Минском явно не будет столь же интенсивным, как у Багдада.

Логично, но не следует забывать о Таджикистане, который заявил о готовности принять из Афганистана сто тысяч беженцев. Значительная часть из них может надеяться перебраться в Европу, в том числе — по примеру иракцев — через нашу страну. При этом в случае получения гражданства Таджикистана им не нужна будет белорусская виза.

С учетом того, что под обычных беженцев могут маскироваться террористы или боевики той же «Аль-Каиды» и других радикальных исламистских организаций, последствия могут оказаться весьма неблагоприятными.

Пока непосредственных угроз для Беларуси и ее соседей вследствие победы «Талибана», похоже, не просматривается, однако перспективы туманны.

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