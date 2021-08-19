ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МНС: Бизнес в Беларуси добровольно доплачивает налоги

19.08.2021 16:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Стоит налоговикам пригрозить пальчиком бизнесу, и как минимум треть компаний доначисляет и уплачивает налоги в добровольном порядке, утверждает глава МНС Беларуси Сергей Наливайко.

По его словам, за первую половину 21 года борьба с зарплатой "в конвертах" принесла бюджету дополнительные 11 млн. рублей.

"Более чем 16,5 тыс. плательщикам, у которых уровень заработной платы невысокий, были направлены уведомления. Почти 30% из них отреагировали уточнением своих налоговых обязательств, и более Br5 млн подоходного налога поступило в добровольном порядке. Еще примерно Br6 млн было доначислено по результатам контрольной работы. Это по итогам 6 месяцев", - сообщил Наливайко, которого цитирует БелТА.

В Беларуси 19 июня 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за зарплаты "в конвертах".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоит налоговикам пригрозить пальчиком бизнесу, и как минимум треть компаний доначисляет и уплачивает налоги в добровольном порядке, утверждает глава МНС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики пришли к резиденту ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by