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Силовики пришли к резиденту ПВТ

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В минский и брестский офисы компании крупной IT-компании SolbegSoft.

По предварительной информации, которая поступила к редакции Выборы видишь? из нескольких источников, приходил Департамент финансовых расследований. На время обыска сотрудники находились на своих местах. Следственные действия продолжались несколько часов. Во время обыска из брестского офиса изъяли всю технику.

На момент подготовки материала, получить комментарий представителей компании не удалось. Рабочие телефоны компании были либо недоступны, либо звонки перенаправлялись на автоответчик.

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В минский и брестский офисы компании крупной IT-компании SolbegSoft.
 
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