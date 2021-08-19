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Силовики пришли к резиденту ПВТ
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В минский и брестский офисы компании крупной IT-компании SolbegSoft.
По предварительной информации, которая поступила к редакции
На момент подготовки материала, получить комментарий представителей компании не удалось. Рабочие телефоны компании были либо недоступны, либо звонки перенаправлялись на автоответчик.
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В минский и брестский офисы компании крупной IT-компании SolbegSoft.
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