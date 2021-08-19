«Если червивое, значит – хорошее». Врач рассказала, какие яблоки можно есть и сколько

Источник материала: ОНТ

Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik объяснила, чем полезны яблоки, кому и в каком количестве их можно есть.

Яблоки лучше есть в первой половине дня или не позднее полдника, чтобы не перегружать пищеварение. До 300 г – дневная норма в конце лета – начале осени, когда яблоки нового урожая поступают в продажу.

Диетолог порекомендовала есть яблоки вместе с кожурой. По ее словам, необязательно выбрасывать плод, если нашли в нем червяка.

Кроме того, врач отметила, что тем, у кого есть заболевания кишечника и поджелудочной железы, лучше отказаться от яблок или есть их только в печеном виде.

Фото: depositphotos.com













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