Первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону» состоялась на полигоне Алабино

Источник материала: ОНТ

На подмосковном полигоне Алабино прошла первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону».

Белорусские военные проверяли все системы танка и привели оружие к состоянию боя. На трассу наши танкисты выйдут 24 августа в этапе «Индивидуальная гонка».

ФОТО: ontnews

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