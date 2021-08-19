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Первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону» состоялась на полигоне Алабино
Источник материала: ОНТ
На подмосковном полигоне Алабино прошла первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону».
Белорусские военные проверяли все системы танка и привели оружие к состоянию боя. На трассу наши танкисты выйдут 24 августа в этапе «Индивидуальная гонка».
ФОТО: ontnews
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На подмосковном полигоне Алабино прошла первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону». Белорусские военные проверяли все системы танка и привели...
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