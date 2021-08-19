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Первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону» состоялась на полигоне Алабино

19.08.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону» состоялась на полигоне Алабино

На подмосковном полигоне Алабино прошла первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону». 

Белорусские военные проверяли все системы танка и привели оружие к состоянию боя. На трассу наши танкисты выйдут 24 августа в этапе «Индивидуальная гонка».

ФОТО: ontnews

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На подмосковном полигоне Алабино прошла первая пристрелка сборной Беларуси по «Танковому биатлону».  Белорусские военные проверяли все системы танка и привели...
 
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