Даже собаки любят подслушивать: бульдоги с любопытством наблюдали за разборками соседей и рассмешили Сеть

Источник материала: ОНТ

Не только людям, но и их питомцам интересно, что происходит за соседским забором. Двое бульдогов доказали это.

Собаки Маверик и Купер заинтересовались громкими разборками соседей. Как только бульдоги услышали крики за забором, они тут же подбежали поближе и начали слушать и даже подсматривать. Любопытство собак рассмешило пользователей Сети.

«Мои бульдоги тоже любят за соседями следить. Видимо, это какая-то особенность породы», «Такие забавные. Боятся пропустить самое интересное», «Вам сказали подслушивать! А вы еще и подсматриваете», – написали в комментариях.

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Telegram