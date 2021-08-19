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Даже собаки любят подслушивать: бульдоги с любопытством наблюдали за разборками соседей и рассмешили Сеть
Источник материала: ОНТ
Не только людям, но и их питомцам интересно, что происходит за соседским забором. Двое бульдогов доказали это.
Собаки Маверик и Купер заинтересовались громкими разборками соседей. Как только бульдоги услышали крики за забором, они тут же подбежали поближе и начали слушать и даже подсматривать. Любопытство собак рассмешило пользователей Сети.
«Мои бульдоги тоже любят за соседями следить. Видимо, это какая-то особенность породы», «Такие забавные. Боятся пропустить самое интересное», «Вам сказали подслушивать! А вы еще и подсматриваете», – написали в комментариях.
ФОТО: depositphotos
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Даже собаки любят подслушивать: бульдоги с любопытством наблюдали за разборками соседей и рассмешили Сеть
Не только людям, но и их питомцам интересно, что происходит за соседским забором. Двое бульдогов доказали это. Собаки Маверик и Купер заинтересовались громкими...
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