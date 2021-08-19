Казакевич: Единого ответа на вопрос об отъезде из Беларуси быть не может

– Почему информационное агентство БелаПАН стало очередной жертвой силовиков?





– Этот случай – продолжение общей установки на зачистку общественного и информационного пространства, которая неоднократно озвучивалась самим Лукашенко, а также некоторыми чиновниками. Дошла очередь до БелаПАНа.





Затеянная властями зачистка подразумевает закрытие или, по крайней мере, выдворение за пределы страны всех более-менее крупных информационных ресурсов.





– Остановятся ли власти на БелаПАНе или подобная участь ждет и более мелкие СМИ?





– Наверное, будет продолжение зачистки. К сожалению, БелаПАН, скорее всего, не последний ресурс, на который будет оказано давление.





– Что будет с белорусскими независимыми СМИ – смогут ли они сохранить большую часть аудитории, работая из-за рубежа?





– Мне кажется для этого есть потенциал и хорошие возможности, несмотря на все давление со стороны властей. Главным образом из-за того, что ниша остается свободной. Понятно, что люди, которые читали TUT.BY или БелаПАН не будут читать БелТА или смотреть ОНТ.





А удастся ли независимым СМИ реализовать остающийся у них потенциал на практике – посмотрим.





– В соцсетях можно встретить недоуменные высказывания некоторых тем, что такие люди, как Владимир Мацкевич, Ирина Левшина оставались в Беларуси, хотя было очевидно, что они рискуют своей свободой.





– Безусловно, риски есть, хотя они разные для разных людей и трудно точно предсказать, кого именно коснется давление властей. Действия режима не вполне рациональны или, по крайней мере, нам не вполне понятна эта логика: почему одних «закрывают», а других – нет.





Все выехать не могут и иногда складывается впечатление, что сверху спускается задача взять хоть кого-то.





Сейчас риски касаются, наверное, любых структур гражданского общества и медиа. Если люди ведут публичную активность, они также находятся в зоне риска.





Вопрос о том, оставаться или не оставаться в Беларуси, для людей очень сложный. С точки зрения гражданской позиции это вопрос индивидуального и морального выбора.





Кроме того, есть ситуации чисто семейные. Поэтому понятно, что единого ответа на вопрос об отъезде из страны быть не может.





– В последнее время очень неуютно чувствуют себя и белорусские бизнесмены. Лукашенко неоднократно говорил, что государству нужны только лояльные частники.





Но вот сегодня на совещании он несколько изменил риторику: сказал, что с бизнесменами никто сводить счеты не будет, что с честных предпринимателей не должен упасть ни один волос. Отчего так?





– Во-первых, давайте посмотрим, что будет дальше на практике – риторика у Лукашенко часто меняется.





н неоднократно давал понять, что всех предпринимателей, связанных с протестной активностью будут вычищать. И наверное, ему так и хотелось бы сделать. Но реальность такова, что бизнес дает значительную часть доходов в бюджет.





Поэтому даже предыдущие заявления, даже если бы они не сопровождались репрессиями на практике, приводят к серьезным финансовым потерям. Ухудшается бизнес-климат, многие предприниматели уезжают, перевозят капиталы или, по крайней мере, не занимаются долгосрочным инвестированием.





А так как экономическая ситуация в стране далека от хорошей, рисков для экономики очень много, то усугублять всё репрессиями или хотя бы запугиванием очень рискованно. Возможно, этим объясняется изменение риторики Лукашенко.