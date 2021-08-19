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Казакевич: Единого ответа на вопрос об отъезде из Беларуси быть не может
Источник материала: Партизан
Атакой на БелаПАН зачистка информационного поля, скорее всего, не закончится, заявил "Белорусскому партизану" директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.
– Почему информационное агентство БелаПАН стало очередной жертвой силовиков?
– Этот случай – продолжение общей установки на зачистку общественного и информационного пространства, которая неоднократно озвучивалась самим Лукашенко, а также некоторыми чиновниками. Дошла очередь до БелаПАНа.
Затеянная властями зачистка подразумевает закрытие или, по крайней мере, выдворение за пределы страны всех более-менее крупных информационных ресурсов.
– Остановятся ли власти на БелаПАНе или подобная участь ждет и более мелкие СМИ?
– Наверное, будет продолжение зачистки. К сожалению, БелаПАН, скорее всего, не последний ресурс, на который будет оказано давление.
– Что будет с белорусскими независимыми СМИ – смогут ли они сохранить большую часть аудитории, работая из-за рубежа?
– Мне кажется для этого есть потенциал и хорошие возможности, несмотря на все давление со стороны властей. Главным образом из-за того, что ниша остается свободной. Понятно, что люди, которые читали TUT.BY или БелаПАН не будут читать БелТА или смотреть ОНТ.
А удастся ли независимым СМИ реализовать остающийся у них потенциал на практике – посмотрим.
– В соцсетях можно встретить недоуменные высказывания некоторых тем, что такие люди, как Владимир Мацкевич, Ирина Левшина оставались в Беларуси, хотя было очевидно, что они рискуют своей свободой.
– Безусловно, риски есть, хотя они разные для разных людей и трудно точно предсказать, кого именно коснется давление властей. Действия режима не вполне рациональны или, по крайней мере, нам не вполне понятна эта логика: почему одних «закрывают», а других – нет.
Все выехать не могут и иногда складывается впечатление, что сверху спускается задача взять хоть кого-то.
Сейчас риски касаются, наверное, любых структур гражданского общества и медиа. Если люди ведут публичную активность, они также находятся в зоне риска.
Вопрос о том, оставаться или не оставаться в Беларуси, для людей очень сложный. С точки зрения гражданской позиции это вопрос индивидуального и морального выбора.
Кроме того, есть ситуации чисто семейные. Поэтому понятно, что единого ответа на вопрос об отъезде из страны быть не может.
– В последнее время очень неуютно чувствуют себя и белорусские бизнесмены. Лукашенко неоднократно говорил, что государству нужны только лояльные частники.
Но вот сегодня на совещании он несколько изменил риторику: сказал, что с бизнесменами никто сводить счеты не будет, что с честных предпринимателей не должен упасть ни один волос. Отчего так?
– Во-первых, давайте посмотрим, что будет дальше на практике – риторика у Лукашенко часто меняется.
н неоднократно давал понять, что всех предпринимателей, связанных с протестной активностью будут вычищать. И наверное, ему так и хотелось бы сделать. Но реальность такова, что бизнес дает значительную часть доходов в бюджет.
Поэтому даже предыдущие заявления, даже если бы они не сопровождались репрессиями на практике, приводят к серьезным финансовым потерям. Ухудшается бизнес-климат, многие предприниматели уезжают, перевозят капиталы или, по крайней мере, не занимаются долгосрочным инвестированием.
А так как экономическая ситуация в стране далека от хорошей, рисков для экономики очень много, то усугублять всё репрессиями или хотя бы запугиванием очень рискованно. Возможно, этим объясняется изменение риторики Лукашенко.
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Атакой на БелаПАН зачистка информационного поля, скорее всего, не закончится, заявил "Белорусскому партизану" директор института «Палітычная сфера» Андрей...
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