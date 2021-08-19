Нелегалы уже летают в Беларусь через Иорданию?

Наша Нива », это частные перевозчики на самолете Boeing 737-300. Как сообщает «», это частные перевозчики на самолете Boeing 737-300.





Boeing 733 с номером рейса JY-JAD, который вылетел из Эрбиля в иракском Курдистане в 1:31 ночи, по данным fligthradar24, приземлился в Омане (Иордания) в 03:57 и через несколько минут вылетел в Минск





Вчера появилась информация о приостановке полетов из Эрбиля в Минск через Стамбул, на которых могли летать потенциальные мигранты.





«Мы хотели бы сообщить общественности, что с прошлой недели мы прекратили полеты из Эрбиля в Минск через Стамбул на чартерных рейсах, выполняемых от имени туроператора», — говорится на странице в Instagram Tailwind Airlines.





Чартеры из Эрбиля летали с 24 июля.





Ранее сообщалось, что самолеты иракских авиалиний не доставляют людей в Беларусь.





Официальное авиасообщение с Иорданией было запланировано на начало сентября - самолеты «Белавиа» будут летать в город Акаба на Красном море.