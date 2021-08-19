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На БелАЭС завершилась проверка оборудования техсистем
Источник материала: ОНТ
На первом энергоблоке БелАЭС завершилась проверка оборудования и техсистем. Об этом в своем официальном Telegram-канале
Как отмечается в сообщении, в результате проверки была выявлена неисправность одного из элементов возбудителя турбогенератора. Его придется заменить. Работы по устранению неполадок уже начаты, участие в них примут в том числе и специалисты из России.
В Минэнерго отметили, что после завершения работ по устранению неисправности на станции будет проведен ряд дополнительных испытаний оборудования и самого турбогенератора. После этого первый энергоблок будет включен в сеть.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после того, как сработала автоматическая система защиты генератора.
Фото: БЕЛТА
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На первом энергоблоке БелАЭС завершилась проверка оборудования и техсистем. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Министерство энергетики Беларуси....
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