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На БелАЭС завершилась проверка оборудования техсистем

19.08.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На БелАЭС завершилась проверка оборудования техсистем

На первом энергоблоке БелАЭС завершилась проверка оборудования и техсистем. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Как отмечается в сообщении, в результате проверки была выявлена неисправность одного из элементов возбудителя турбогенератора. Его придется заменить. Работы по устранению неполадок уже начаты, участие в них примут в том числе и специалисты из России.

В Минэнерго отметили, что после завершения работ по устранению неисправности на станции будет проведен ряд дополнительных испытаний оборудования и самого турбогенератора. После этого первый энергоблок будет включен в сеть.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после того, как сработала автоматическая система защиты генератора.

Фото: БЕЛТА 

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На первом энергоблоке БелАЭС завершилась проверка оборудования и техсистем. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Министерство энергетики Беларуси....
 
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