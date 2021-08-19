ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы ранние симптомы рака кишечника

19.08.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы ранние симптомы рака кишечника

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:

  • боль;
  • уплотнения в животе;
  • ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель;
  • резкое изменение веса;
  • повышенная утомляемость.

Подчеркивается, что такие симптомы с абсолютной вероятностью не могут указывать на развитие злокачественных новообразований. Однако если они присутствуют, то необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранняя диагностика онкологии кишечника значительно повышает шансы на выздоровление. Но причины развития такого заболевания до конца еще не изучены. 

Среди факторов риска:

  • избыточный вес;
  • курение;
  • недостаточная физическая активность;
  • злоупотребление алкоголем.

Кроме того, как показывают исследования – с употреблением красного и обработанного мяса связаны 13 из 100 диагностированных случаев рака кишечника.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хацкевич: Самое страшное - это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by