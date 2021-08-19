Названы ранние симптомы рака кишечника

Источник материала: ОНТ

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:

боль;

уплотнения в животе;

ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель;

резкое изменение веса;

повышенная утомляемость.

Подчеркивается, что такие симптомы с абсолютной вероятностью не могут указывать на развитие злокачественных новообразований. Однако если они присутствуют, то необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранняя диагностика онкологии кишечника значительно повышает шансы на выздоровление. Но причины развития такого заболевания до конца еще не изучены.

Среди факторов риска:

избыточный вес;

курение;

недостаточная физическая активность;

злоупотребление алкоголем.

Кроме того, как показывают исследования – с употреблением красного и обработанного мяса связаны 13 из 100 диагностированных случаев рака кишечника.

Фото: depositphotos.com

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