|
Названы ранние симптомы рака кишечника
Источник материала: ОНТ
Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике,
Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:
Подчеркивается, что такие симптомы с абсолютной вероятностью не могут указывать на развитие злокачественных новообразований. Однако если они присутствуют, то необходимо срочно обратиться к врачу.
Ранняя диагностика онкологии кишечника значительно повышает шансы на выздоровление. Но причины развития такого заболевания до конца еще не изучены.
Среди факторов риска:
Кроме того, как показывают исследования – с употреблением красного и обработанного мяса связаны 13 из 100 диагностированных случаев рака кишечника.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)