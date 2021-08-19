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Нарушения выявлены в работе аттракционов в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
При эксплуатации аттракционов в Минске зафиксированы нарушения,
Отдельные швартовочные элементы на аттракционах имели прогиб, в некоторых местах не было ограждения. Прокуратура вынесла предписания, согласно которым необходимо устранить все нарушения.
ФОТО: pixabay
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При эксплуатации аттракционов в Минске зафиксированы нарушения, пишет БЕЛТА со ссылкой на прокуратуру Партизанского района столицы. Отдельные швартовочные...
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