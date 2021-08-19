Готовимся к полумарафону: советы новичкам. Рубрика «Давай пять»

Источник материала: ОНТ

Полумарафон – это 21 километр, но такая дистанция требует серьезной подготовки минимум в течение года. Мы решили за месяц рассказать вам, как подготовиться к бегу на «пять».

Подробнее – в сюжете «Нашего утра».

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