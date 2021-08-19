Публиковать фото еды в Instagram – норма? Объясняет психолог

Источник материала: ОНТ

19 августа – Всемирный день фотографии. В этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото. С тех пор понеслось. Да так, что не остановить. Раньше достижением было иметь собственное фото. Причем это было удовольствие не из дешевых. А сейчас фотографируем все, что видим.

Сейчас принцип такой: «Жить надо так, чтобы было что опубликовать в Instagram». Настоящий культ – фото еды. Есть такие едоманы – что каждый час публикуют снимки новых блюд.

Психолог Павел Зыгмантович рассказал, является ли нормой так часто выкладывать в соцсеть фотографии еды. Подробнее – в видеоинформации.

ФОТО: depositphotos

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