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Публиковать фото еды в Instagram – норма? Объясняет психолог
Источник материала: ОНТ
19 августа – Всемирный день фотографии. В этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото. С тех пор понеслось. Да так, что не остановить. Раньше достижением было иметь собственное фото. Причем это было удовольствие не из дешевых. А сейчас фотографируем все, что видим.
Сейчас принцип такой: «Жить надо так, чтобы было что опубликовать в Instagram». Настоящий культ – фото еды. Есть такие едоманы – что каждый час публикуют снимки новых блюд.
Психолог Павел Зыгмантович рассказал, является ли нормой так часто выкладывать в соцсеть фотографии еды. Подробнее – в видеоинформации.
ФОТО: depositphotos
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19 августа – Всемирный день фотографии. В этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото. С тех пор понеслось. Да так, что...
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