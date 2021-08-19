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Интернет-мошенники выманили 33 тыс. рублей у жителей Гродно

19.08.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интернет-мошенники выманили 33 тыс. рублей у жителей ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Интернет-мошенники обманом похитили у двух жителей Гродно порядка 33 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Жертвами аферистов стали 58-летняя пенсионерка и 26-летний парень. В обоих случаях мошенник звонил жертвам на мобильный телефон с иностранного номера. При этом женщине злоумышленник представился сотрудником милиции, а молодому человеку – служащим подразделения безопасности банка. Мошенник сообщал жертвам о том, что от их имени якобы были открыты кредиты на значительные суммы, на погашение которых требовались деньги. Для их погашения предлагалось взять новые кредиты и перевести полученные средства на принадлежащие потерпевшим банковские карты.

Параллельно мошенник узнавал необходимую ему информацию о карточках потерпевших с тем, чтобы тут же вывести поступившие на них средства. В итоге пенсионерка оказалась обманута на 10 тыс. рублей, а парень – на 23 тыс. Причем последней жертве мошенник звонил дважды – в первый раз он получил отказ, однако после второго звонка молодой человек почему-то все же согласился на сомнительное предложение.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Интернет-мошенники обманом похитили у двух жителей Гродно порядка 33 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома....
 
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