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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66
Источник материала: ОНТ
Стоимость октябрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась на 3,36% до отметки в $65,96. Об этом свидетельствуют
В последний раз стоимость нефти данной марки находилась ниже отметки в $66 21 мая 2020 года. По состоянию на 13 часов 53 минуты по минскому времени стоимость нефти закрепилась на отметке в $66,02.
Цена на нефть марки WTI также сократилась. По состоянию на 13 часов 53 минуты она составила $62,88 за баррель, сократившись на 3,57% по сравнению с предыдущим днем торгов.
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Стоимость октябрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась на 3,36% до отметки в $65,96. Об этом свидетельствуют данные...
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