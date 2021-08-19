Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66

Источник материала: ОНТ

Стоимость октябрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась на 3,36% до отметки в $65,96. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась ниже отметки в $66 21 мая 2020 года. По состоянию на 13 часов 53 минуты по минскому времени стоимость нефти закрепилась на отметке в $66,02.

Цена на нефть марки WTI также сократилась. По состоянию на 13 часов 53 минуты она составила $62,88 за баррель, сократившись на 3,57% по сравнению с предыдущим днем торгов.

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