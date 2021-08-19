Сыграны матчи плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов завершились все стартовые матчи плей-офф квалификации.

Болгарский «Лудогорец», выбивший из турнира солигорский «Шахтер», не смог ничего противопоставить шведскому «Мальме» – 0:2.

Португальская «Бенфика» в домашнем матче была сильнее ПСВ из Нидерландов – 2:1, а швейцарский «Янг Бойз» смог переиграть венгерский «Ференцварош».

Ответные встречи пройдут 25 августа.

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