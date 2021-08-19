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Сыграны матчи плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге чемпионов завершились все стартовые матчи плей-офф квалификации.
Болгарский «Лудогорец», выбивший из турнира солигорский «Шахтер», не смог ничего противопоставить шведскому «Мальме» – 0:2.
Португальская «Бенфика» в домашнем матче была сильнее ПСВ из Нидерландов – 2:1, а швейцарский «Янг Бойз» смог переиграть венгерский «Ференцварош».
Ответные встречи пройдут 25 августа.
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В футбольной Лиге чемпионов завершились все стартовые матчи плей-офф квалификации. Болгарский «Лудогорец», выбивший из турнира солигорский «Шахтер», не смог...
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