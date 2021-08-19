Аналитики: Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы

Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы – такой исход кампании прогнозируют аналитики в связи с последними событиями в Афганистане.





По мнению политологов, сейчас президент Украины находится в довольно шатком положении – особенно с учетом невыполнения Минских договоренностей.

Аналитики считают, что нынешнему главе Украины помощь может оказать только Америка, но после сокрушительного проигрыша движению «Талибан» в Афганистане США сворачивают программы вмешательства в дела других государств.

Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик: «Этот закон про переходный статус, который полностью противоречит Минским договоренностям, это PR-кампания Зеленского. Он готовится активно к перевыборам, и ему нужно сесть на позиции Порошенко. Ему нужно показать, что он больше патриот, чем Порошенко. А к Байдену он приедет и скажет: "Понимаете, я сейчас не могу ничего сделать, поддержите меня на новых выборах". Он попытается обмануть Байдена, но это вряд ли получится. Америка – после тотального проигрыша в Афганистане, гораздо более серьезного, чем во Вьетнаме в 1972 году. Тут "Талибан" выиграл с поддержкой народа, нравится это или нет – после этого США не будут ставить ни на одну из сторон. Это контрпродуктивно. Они сворачивают программу поддержки одной части общества против другой части общества. Поэтому следующие выборы Зеленский проиграет».

Сейчас рейтинг Зеленского в Украине – ниже 27% – такое количество украинцев готово видеть его в президентах еще раз.

Причины все те же – повышение цен на коммунальные услуги, здравоохранение, сокращение соцпакета, а сейчас еще и распродажа земель иностранным инвесторам. За это нынешний глава государства подвергается особой критике.

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