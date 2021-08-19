|
Аналитики: Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы
Источник материала: ОНТ
Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы – такой исход кампании прогнозируют аналитики в связи с последними событиями в Афганистане.
По мнению политологов, сейчас президент Украины находится в довольно шатком положении – особенно с учетом невыполнения Минских договоренностей.
Аналитики считают, что нынешнему главе Украины помощь может оказать только Америка, но после сокрушительного проигрыша движению «Талибан» в Афганистане США сворачивают программы вмешательства в дела других государств.
Сейчас рейтинг Зеленского в Украине – ниже 27% – такое количество украинцев готово видеть его в президентах еще раз.
Причины все те же – повышение цен на коммунальные услуги, здравоохранение, сокращение соцпакета, а сейчас еще и распродажа земель иностранным инвесторам. За это нынешний глава государства подвергается особой критике.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы – такой исход кампании прогнозируют аналитики в связи с последними событиями в Афганистане. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)