Ильяш: «Через полгода белорусская журналистика превратится в работу фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса»

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Аналитик — о печальных перспективах белорусской журналистики.





— Зачистка БелаПАН была абсолютно предсказуемым событием, потому что начиная с августа прошлого года Лукашенко взял курс на построение тоталитарного общества, где просто не будет места никакой альтернативной точке зрения. В таком тоталитарном обществе не может быть места и никакой независимой прессе, — прокомментировал Игорь Ильяш последние события в эфире канала Дождь . — По сути, с конца 2020 года белорусская журналистика дрейфует в сторону таких партизанских форм работы.

В нормальных условиях журналистская работа прежде всего характеризуется публичностью и открытостью. А в условиях диктатуры и беспрецедентного политического террора, наоборот, журналисты стараются быть как можно менее заметными, по возможности, даже анонимными.

Журналист сравнивает положение белорусских независимых СМИ с работой украинских СМИ в оккупированном Донбассе.

— Конечно, перспективы в этой связи достаточно печальные. Если интенсивность репрессий будет продолжаться в том же объеме, то где-то через полгода белорусская журналистика превратится в нечто среднее между диссидентской хроникой текущих событий и работой фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Я имею в виду журналистов, которые анонимно сотрудничают с украинскими изданиями, — отметил Ильяш.