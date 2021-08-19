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Ильяш: «Через полгода белорусская журналистика превратится в работу фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса»

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик — о печальных перспективах белорусской журналистики.

Ильяш: «Через полгода белорусская журналистика превратится в работу фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса»

Зачистка БелаПАН была абсолютно предсказуемым событием, потому что начиная с августа прошлого года Лукашенко взял курс на построение тоталитарного общества, где просто не будет места никакой альтернативной точке зрения. В таком тоталитарном обществе не может быть места и никакой независимой прессе, — прокомментировал Игорь Ильяш последние события в эфире канала Дождь. — По сути, с конца 2020 года белорусская журналистика дрейфует в сторону таких партизанских форм работы.

В нормальных условиях журналистская работа прежде всего характеризуется публичностью и открытостью.

А в условиях диктатуры и беспрецедентного политического террора, наоборот, журналисты стараются быть как можно менее заметными, по возможности, даже анонимными.

Журналист сравнивает положение белорусских независимых СМИ с работой украинских СМИ в оккупированном Донбассе. 

— Конечно, перспективы в этой связи достаточно печальные. Если интенсивность репрессий будет продолжаться в том же объеме, то где-то через полгода белорусская журналистика превратится в нечто среднее между диссидентской хроникой текущих событий и работой фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Я имею в виду журналистов, которые анонимно сотрудничают с украинскими изданиями, — отметил Ильяш.

 
 
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