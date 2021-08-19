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Ильяш: «Через полгода белорусская журналистика превратится в работу фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса»
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик — о печальных перспективах белорусской журналистики.
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Журналист сравнивает положение белорусских независимых СМИ с работой украинских СМИ в оккупированном Донбассе.
— Конечно, перспективы в этой связи достаточно печальные. Если интенсивность репрессий будет продолжаться в том же объеме, то где-то через полгода белорусская журналистика превратится в нечто среднее между диссидентской хроникой текущих событий и работой фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Я имею в виду журналистов, которые анонимно сотрудничают с украинскими изданиями, — отметил Ильяш.
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Ильяш: «Через полгода белорусская журналистика превратится в работу фрилансеров на подконтрольных боевикам территориях Донбасса»
Аналитик — о печальных перспективах белорусской журналистики.
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