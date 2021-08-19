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Силовики пришли в офисы крупной IT-компании SolbegSoft

19.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики пришли в минский и брестский офисы крупной IT-компании SolbegSoft

Силовики пришли в офисы крупной IT-компании SolbegSoft
По предварительной информации, приходили из Департамента финансовых расследований. 

На время обыска, который длился несколько часов, сотрудники были на своих местах. 

Из брестского офиса изъяли всю технику. 

На данный момент сотрудники компании не выходят на связь, передает radiosvaboda.

Любоытно, что именно сегодня Лукашенко заявил, что никто с бизнесменами сводить счеты не будет.
 
 
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Силовики пришли в минский и брестский офисы крупной IT-компании SolbegSoft
 
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