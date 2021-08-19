Силовики пришли в офисы крупной IT-компании SolbegSoft

По предварительной информации, приходили из Департамента финансовых расследований.





На время обыска, который длился несколько часов, сотрудники были на своих местах.





Из брестского офиса изъяли всю технику.





radiosvaboda . На данный момент сотрудники компании не выходят на связь, передает





Любоытно, что именно сегодня Лукашенко заявил, что никто с бизнесменами сводить счеты не будет.



















