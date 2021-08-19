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Хацкевич: Самое страшное - это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим

19.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На youtube-канале футболиста Артема Милевского появилось новое видео, в котором экс-белорус интервьюирует легенд киевского "Динамо" Максима Шацких и Александра Хацкевича.

Последний, в частности, ответил на вопрос о том, может ли он в ближайшем будущем поработать в нашей стране.

Александр Николаевич, а правда, что вы могли прийти тренировать брестское "Динамо"?

Нет, на сегодняшний день это невозможно, учитывая политику, которая ведется ведущими футбольными клубами Беларуси. Обратите внимание: ни один из них не защитил от увольнения своего тренера. Самое страшное — это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим. А таких, к сожалению, очень много. 

Уважение нужно заслужить, а не вылизать его. В Беларуси же очень много таких моментов, которые... Исходя из моей философии, не вижу там никакой перспективы. 

Я был в национальной сборной и уже тогда говорил: будущего у нее большого нет. Учитывая то, как строится работа с молодежью. Уйдет поколение Мартыновича и Кисляка — и будет вообще пропасть. 

Да, появился Лисакович, но это для меня футболист-загадка. 

Судят все равно по сборной. А она очень далеко отстала.
 
 
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На youtube-канале футболиста Артема Милевского появилось новое видео, в котором экс-белорус интервьюирует легенд киевского "Динамо" Максима Шацких и Александра...
 
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