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Ozon рассказал о первых результатах работы в Беларуси

19.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская e-commerse площадка Ozon объявила неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.

Среди прочего, как сказано в пресс-релизе, компания продолжает расширять свое присутствие в Беларуси. Количество заказов в июне 2021 года по сравнению с февралем 2021 года – месяцем начала работы маркетплейса в нашей стране – выросло втрое. Сколько это в абсолютных цифрах, не называется.

Отмечается, что во втором квартале 2021 года началось сотрудничество с «Белпочтой»: теперь жители Беларуси могут получить посылки Ozon в любом из примерно 3 тысяч почтовых отделений. Одновременно площадка продолжает расширять и собственную логистическую инфраструктуру в нашей стране.

Кроме того, планируется наращивать сеть пунктов выдачи заказов по модели франчайзинга, что позволит покупателям удобнее получать свои заказы, а местным предпринимателям – стать партнерами по франшизе.

Также Ozon намерен помочь белорусским производителям продавать товары российской аудитории маркетплейса, что расширит ассортимент и возможности выбора для российских покупателей, а также поможет белорусскому малому и среднему бизнесу и известным брендам выйти на российский рынок.
 
 
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Российская e-commerse площадка Ozon объявила неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.
 
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