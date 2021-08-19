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Евросоюз призвал власти Беларуси освободить сотрудников БелаПАН

19.08.2021 16:48 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евросоюз призвал власти Беларуси освободить сотрудников БелаПАН
Иллюстративное фото
В Брюсселе заявили о "неустанных попытках уничтожить свободное медиапространство", которые продолжает предпринимать режим Александра Лукашенко.

Ситуацию с информагентством БелаПАН прокомментировала в Twitter внешнеполитическая служба Евросоюза. Она призвает власти Беларуси освободить сотрудников агентства и десятки других журналистов.

18 августа в офисе БелаПАН в Минске и в квартирах его пяти сотрудников прошли обыски. Задержаны главный редактор, директор компании Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор Дмитрий Новожилов. Обыски происходили в рамках уголовного дела об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК).

Сайты БелаПАН недоступны — сервер был изъят из офиса "Белтелекома".
 
Теги: Минск
 
 
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