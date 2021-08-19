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Евросоюз призвал власти Беларуси освободить сотрудников БелаПАН
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ситуацию с информагентством БелаПАН прокомментировала в Twitter внешнеполитическая служба Евросоюза. Она призвает власти Беларуси освободить сотрудников агентства и десятки других журналистов.
18 августа в офисе БелаПАН в Минске и в квартирах его пяти сотрудников прошли обыски. Задержаны главный редактор, директор компании Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор Дмитрий Новожилов. Обыски происходили в рамках уголовного дела об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК).
Сайты БелаПАН недоступны — сервер был изъят из офиса "Белтелекома".
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