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Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича Придыбайло, расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича...
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