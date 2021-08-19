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Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом

19.08.2021 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича Придыбайло, расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».

Очередное интервью Протасевича дает пищу для размышлений

Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).
 
 
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича...
 
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