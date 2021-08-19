Источник материала: UDF



В компанию SolbegSoft пришли сотрудники ДФР / solbeg.com

заявления

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем».

«Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контролеры наплевали на распоржение Лукашенко? Во время обыска сотрудники SolbegSoft оставались на своих местах.