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Контролеры наплевали на распоржение Лукашенко?

19.08.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Контролеры наплевали на распоржение Лукашенко?
В компанию SolbegSoft пришли сотрудники ДФР / solbeg.com
Не прошло и трех часов после заявления Лукашенко, о том, что бизнеменов не должен упасть ни один волос, как в IT-компанию SolbegSoft пришли с обыском силовики.

Появилась информация, что силовики устроили обыски в IT-компании SolbegSoft — это крупный резидент Парка высоких технологий.

Сообщается, что обыски проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Они прошли как в Минске, так и в брестском офисе компании. При этом в брестском офисе компании была конфискована вся техника.

Во время обыска сотрудники SolbegSoft оставались на своих местах. Следственные действия длились несколько часов.

Между тем Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым заявил:

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем».


Вместе с тем Лукашенко отметил:

«Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы».
 
Теги: Минск
 
 
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Во время обыска сотрудники SolbegSoft оставались на своих местах.
 
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