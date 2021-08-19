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Песчаные берега: на севере Беларуси добывают уникальный природный материал
19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На севере Беларуси добывают уникальный речной песок. Этим природным материалом интересуются уже более 200 предприятий страны. Что особенного нашли в Западной Двине, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Эту часть Западной Двины называют горной рекой. Течение быстрое, русло прямое. Здесь развернули добычу песка. Его пять-шесть видов – уникальное для Беларуси разнообразие. С 6 утра до 10 вечера, дождь и ветер не помеха – так в стране добывают песок. Ежедневно тысячи тонн качает, словно большой пылесос, пульпопровод.
В ход пустили спецтехнику: теплоходы, баржи, краны. Под контролем 200 километров водной глади. У подножия реки песок сортируют. Каждый вид – для определенного производства.
«Мы подбираем самую крупную фракцию песка, который идет в зимний период для подсыпки дорог. Он без примесей глины. Машины не портятся, и самое минимальное скольжение транспорта идет», – отметил начальник филиала речного порта Анатолий Леонов.
От поставок песка зависят многие заводы. Так специалисты одного из белорусских предприятий объехали всю страну в поисках достойного материала. Подходящий нашли только здесь. Теперь единственные в стране выпускают клинкерный кирпич.
Развернувшаяся на реке добыча песка помогает ей не мелеть. Здесь же двойная выгода: и судоходству, и производству. В навигационный период здешние воды бороздят грузовые суда и пассажирские теплоходы.
Сезон добычи песка в Беларуси – с апреля по ноябрь. За это время на Западной Двине добывают около 450 тысяч тонн материала для абсолютно разных сфер производства.
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Сезон добычи песка в Беларуси – с апреля по ноябрь. За это время на Западной Двине добывают около 450 тысяч тонн материала для абсолютно разных сфер производства.
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