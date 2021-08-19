Песчаные берега: на севере Беларуси добывают уникальный природный материал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На севере Беларуси добывают уникальный речной песок. Этим природным материалом интересуются уже более 200 предприятий страны. Что особенного нашли в Западной Двине, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эту часть Западной Двины называют горной рекой. Течение быстрое, русло прямое. Здесь развернули добычу песка. Его пять-шесть видов – уникальное для Беларуси разнообразие. С 6 утра до 10 вечера, дождь и ветер не помеха – так в стране добывают песок. Ежедневно тысячи тонн качает, словно большой пылесос, пульпопровод.

«От места выемки до выгрузки мы проходим около 50 километров, и доставляем песок грузоподъемностью около 1200 тонн. Это очень большие объемы, работаем на износ, можно сказать», – сказал механик, сменный капитан Никита Наумов.

В ход пустили спецтехнику: теплоходы, баржи, краны. Под контролем 200 километров водной глади. У подножия реки песок сортируют. Каждый вид – для определенного производства.

«Мы подбираем самую крупную фракцию песка, который идет в зимний период для подсыпки дорог. Он без примесей глины. Машины не портятся, и самое минимальное скольжение транспорта идет», – отметил начальник филиала речного порта Анатолий Леонов.

От поставок песка зависят многие заводы. Так специалисты одного из белорусских предприятий объехали всю страну в поисках достойного материала. Подходящий нашли только здесь. Теперь единственные в стране выпускают клинкерный кирпич.

«Клинкерный кирпич используется для малоэтажного строения, для частных домов. Потому как это довольно дорогой вид продукции, который уникален тем, что по морозостойкости ему нет аналогов. Порядка 150 лет – это минимальный срок его эксплуатации», – объяснил начальник лаборатории по контролю производства Максим Комар.

Развернувшаяся на реке добыча песка помогает ей не мелеть. Здесь же двойная выгода: и судоходству, и производству. В навигационный период здешние воды бороздят грузовые суда и пассажирские теплоходы.

Сезон добычи песка в Беларуси – с апреля по ноябрь. За это время на Западной Двине добывают около 450 тысяч тонн материала для абсолютно разных сфер производства.