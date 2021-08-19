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Лукашенко предупредил бизнес от попыток лезть в политику
Источник материала: Партизан
Лукашенко продолжает пугать бизнес своими заявлениями
«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму.
Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем», - заявил Лукашенко 19 августа на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.
Вместе с тем он отметил:
«Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы».
«Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут?
Некоторые сидельцы, сегодня там находящиеся (в местах заключения) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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Лукашенко продолжает пугать бизнес своими заявлениями
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