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Больше половины опрошенных украинцев поддержали возобновление смертной казни

19.08.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За возобновление смертной казни в Украине выступили 51% опрошенных граждан. Больше всего сторонников этой идеи среди людей с небольшим достатком, низким уровнем образования, а также пожилых людей.

Больше половины опрошенных украинцев поддержали возобновление смертной казни

При этом 45% высказались против смертной казни, а 4% не смогли ответить, свидетельствуют результаты опроса «Поколение независимости: ценности и мотивации» соцгруппы «Рейтинг».

По данным опроса, 57% людей возрастом более 61 года поддерживают идею смертной казни, а среди людей 16-24 лет — всего-37%, среди 25-30 лет — 46%.

Среди опрошенных мужчин 55% поддерживают смертную казнь, а среди женщин — 49%.

Кроме того, в региональном аспекте Киев против смертной казни (55%), далее идут Галичина (52%) и Запад (47%). В то же время за смертную казнь — 58% опрошенных на юге, 55% — в центре и 54% — на востоке.

Мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в Украине в 1995 году, но заработал с 1997 года. Единственная страна Европы, где практикуется смертная казнь — Беларусь. Приговоры приводят в исполнение в минском СИЗО № 1 (Пищаловский замок).

 
 
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За возобновление смертной казни в Украине выступили 51% опрошенных граждан. Больше всего сторонников этой идеи среди людей с небольшим достатком, низким уровнем...
 
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