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Контент еще нескольких чатов и каналов Telegram признан экстремистским

19.08.2021 17:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Слуцкая мясорубка", "Мирный БГУИР Чат", "Пружаны гэта наш горад", "Пружаны/Пружана", признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.

В связи с этим на основании закона о противодействии экстремизму органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами.

Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Слуцкая мясорубка", "Мирный БГУИР Чат", "Пружаны гэта наш горад", "Пружаны/Пружана",...
 
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