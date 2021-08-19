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Больше 100 фигурантов. В Бресте СК завершает работу по «хороводному делу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше 100 фигурантов. В Бресте Следственный комитет завершает работу по так называемому хороводному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о событиях 13 сентября 2020 года, когда протестная толпа, вооружившись незарегистрированной символикой, грубым образом нарушила общественный порядок. Люди вышли на проезжую часть в центре города и заблокировали движение на крупном перекрестке. В какой-то момент в ответ на законное требование разойтись участники несанкционированной акции пустились в хоровод. Чтобы «остудить» их пыл, был вынужденно применен водомет. Следствие установило личности всех фигурантов дела.
Максим Плоскунов, заместитель начальника управления Следственного комитета по Брестской области:
За такие противоправные действия, согласно уголовному кодексу, предусмотрено наказание – лишение свободы сроком до 4 лет. В отношении 70 виновных лиц судами Бреста и Брестского района уже вынесены обвинительные приговоры.
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Новости Беларуси. Больше 100 фигурантов. В Бресте Следственный комитет завершает работу по так называемому хороводному делу, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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