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Андрей Петровский с учениками / газета "Светлый путь"​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учителя судят за показ ученикам ролика «Конституция ушла в проституцию!» На суде Петровский объяснил свои мысли о нарушении Конституции в стране.

Поводом стал видеоролик "Конституция ушла в проституцию!" с логотипом канала, признанного в Беларуси экстремистским. В мартепоказал этот ролик 11-классникам. Среди учеников был сын местной чиновницы, которые снял это на мобильник и выложил в "семейный чат". После этого Петровского уволили из гимназии и завели уголовное дело.Бывший учитель находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет колонии. Своей вины он не признает.Как сообщает "Весна", дело рассматривает судья, государственное обвинение поддерживает прокурорОбвинение говорит, что учитель показал ученикам ролик накануне Дня Конституции на уроке обществоведения. Темой урока была "Система международных отношений". Как заявляет следствие, ролик "содержит заведомо ложную информацию, позорящую президента".В ролике есть высказывание "кровавый диктатор", а также говорится, что Лукашенко как гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина не выполняет следующие статьи Конституции: 7 (верховенство права); 13 (гарантии со стороны государства права трудящихся принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни); 18 (Республика Беларусь имеет целью сделать территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным), 24 (право каждого на жизнь), 25 (никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному обращению или унижающему его человеческое достоинство наказанию), 26 (никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в установленном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором), 30 (право граждан на свободное передвижение по стране и за ее пределы), 33 (каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение), 35 (гарантия свободы собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан страны), 41 (право граждан на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку), 79 (президент должен гарантировать соблюдение Конституции, прав и свобод человека и гражданина).На суде Петровский объяснил свои мысли о нарушении Конституции в стране. Он сказал, что составил мнение из публикаций в СМИ.Экс-учитель упомянул пример с, которого в государственных СМИ еще до суда называли преступником, нарушая статью 26 Конституции (презумпция невиновности). Прокурор Клышевич заявил, что не знает таких фактов, и предложил предоставить информацию о том, где и когда это произошло.Также Петровский упомянул запрет архиепископувозвращаться на родину из-за рубежа (нарушение статьи 30 Конституции). Прокурор заявил, что слышал об этом, но не видит никакого нарушения.Суд продолжается, опрашиваются свидетели.