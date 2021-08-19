Сторонник Лукашенко прозрел: «Развалили колхоз, техника стоит без запчастей, а они покупают себе диваны и ершики»

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Иллюстративное фото

«БОР»

«Я работаю на тракторе. Что вы творите? Люди отпахали 30 лет, я преклоняюсь перед ними, не каждый выдержит такое. Сейчас же вся техника стоит. У нас новый председатель райисполкома. Он что, не видит, что развалили колхоз? Продали всех быков, идут потери урожая. Как вы можете такое творить? Техника стоит без запчастей, а они покупают себе диваны, ершики для туалета тапочки и посуду», - говорит рабочий.

Только послушайте эмоциональные слова человека с большой буквы, который не побоялся во всеуслышание сказать, как на самом деле обстоят дела на «Красноармейской» птицефабрике в Кореличском районе.