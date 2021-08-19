Источник материала: UDF



“Если голоса будет считать прежний ЦИК, то признание со стороны европейских стран маловероятно” / Еврорадио

Как будет выглядеть схема такой ротации?

Какая опасность кроется в таком двоевластии?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двоевластие с “кормчим” и послушным президентом: что сулит новая Конституция? Как будет выглядеть схема такой ротации?

— Речь, по-существу, идёт о транзите власти. Референдум нужен для того, чтобы, с одной стороны, упрочить действующую систему власти, оставить её в своей основе. С другой стороны, для того, чтобы проложить мостик, показать, как она [система власти. — Еврорадио] будет развиваться дальше, — рассказывает в эфиреэкс-судья Конституционного суда. — Но учитывая то, что у власти действующий глава государства находится достаточно много, все уже понимают, что нужно провести ротацию.— Пересесть на более спокойное и более значимое место [председателя Всебелорусского народного собрания. — Еврорадио] главе государства, чтобы передать бразды правления другому избранному, скорее всего, с обсуждением его кандидатуры, президенту, и при этом со стороны руководить государственной машиной. В проект поправок включена специальная статья о том, что прекратившему полномочия президенту сохраняют гарантии безопасности, привлекать к ответственности его нельзя.Таким образом, будет в определённой степени двоевластие: президент, который будет работать, и глава государства, авторитет, кормчий, который будет как бы наблюдать со стороны. Который будет давать советы, будет, возможно, критиковать и президента, и правительство, требовать у них отчёт. Это удовлетворяет и действующую власть, и нынешнего главу государства, который отойдёт немножко в сторону, но в то же время будет всегда при деле.— У него [у “кормчего”. — Еврорадио] будут полномочия влиять на президента и даже при определённых обстоятельствах ставить вопрос о смещении его с должности. Может быть предложено написать заявление об отставке и сдать дела. Думаю, этого будет вполне достаточно для того, чтобы президент покорно и послушно выполнил этот “совет”.Мало ведь просто принять новую Конституцию. Для полной легитимизации режима нужно, чтобы её признали в международном сообществе. Признают?— Маловероятно, что такое случится, — считает Михаил Пастухов. — Ещё важно то, как этот референдум будет проходить. Если будет проходить как и раньше, если голоса будет считать прежняя Центральная избирательная комиссия, если будут фальсификации, то признание со стороны европейских стран маловероятно.Но в то же время остаются страны Евразийского экономического союза, которые вполне могут признать новую редакцию Конституции. И такой “корабль”, если можно его так назвать, поплывёт дальше немножко обновлённым и, может быть, с другим капитаном на мостике.