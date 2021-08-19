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Мишустин и Головченко закрылись и что-то обсуждают
Источник материала: Партизан
Премьер Беларуси и России проводят встречу за закрытыми дверями
архивное фото
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко сразу по завершении заседания Межправительственного совета ЕАЭС в узком формате в Чолпон-Ате (Кыргызстан).
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
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Премьер Беларуси и России проводят встречу за закрытыми дверями
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