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Власти Беларуси признали экстремистской очередную партию телеграм-каналов

19.08.2021 18:00 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На основании заявлении Генпрокуратуры РБ суди признали экстремистской информационной продукции очередной партии телеграм-каналов

«…проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана», - говорится в сообщении Генпрокуратуры..

«Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», - сказано в сообщении.

Перечисленные ресурсы будут включены Мининформом в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов.

 
 
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На основании заявлении Генпрокуратуры РБ суди признали экстремистской информационной продукции очередной партии телеграм-каналов
 
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