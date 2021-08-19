Провозглашение независимости Украины сегодня поддержали бы 80% ее граждан

Источник материала: АФН

Провозглашение независимости Украины, если бы оно состоялось сегодня, в целом поддержали бы 80% ее граждан.

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведение которого было приурочено к исполняющемуся в этом месяце 30-летию независимости страны.

«Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы лишь 15%, затруднились с ответом - 5%», - говорится в сообщении службы изучения общественного мнения, передает ТАСС.

По результатам опроса, самый высокий уровень поддержки независимости Украины зафиксирован среди представителей поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов и граждан с высоким уровнем доходов.

Опрос также показал, что прежде всего как граждан Украины идентифицируют себя 75% респондентов, 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. При этом европейцами считает себя 26% украинцев, советскими людьми назвали себя 21% опрошенных.

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью. Опрошено 20 тыс. респондентов на всей подконтрольной Киеву территории страны.

Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. 1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР состоялся референдум о провозглашении независимости Украины. На вопрос «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» утвердительно ответили 28 млн 804 тыс. украинцев (90,32% из тех, кто принял участие в голосовании).