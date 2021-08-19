Беларусь открывает авиасообщение с Иорданией

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» запускает чартеры в Иорданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Посетить курортный город Акаба на побережье Красного моря можно будет с 3 сентября. Именно с началом осени турагентства предлагают путешествия в Иорданию с вылетом из Минска.

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