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Беларусь открывает авиасообщение с Иорданией

19.08.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» запускает чартеры в Иорданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь открывает авиасообщение с Иорданией

Посетить курортный город Акаба на побережье Красного моря можно будет с 3 сентября. Именно с началом осени турагентства предлагают путешествия в Иорданию с вылетом из Минска.

О других новостях экономики за 19 августа читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Белавиа» запускает чартеры в Иорданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетить курортный город Акаба на побережье Красного...
 
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