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Беларусь открывает авиасообщение с Иорданией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белавиа» запускает чартеры в Иорданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетить курортный город Акаба на побережье Красного моря можно будет с 3 сентября. Именно с началом осени турагентства предлагают путешествия в Иорданию с вылетом из Минска.
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Новости Беларуси. «Белавиа» запускает чартеры в Иорданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетить курортный город Акаба на побережье Красного...
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