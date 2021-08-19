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Пенсионер из Минского района занимался распространением порнографии

19.08.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам отдела по противодействию торговле людьми Минского РУВД поступила информация в отношении неизвестного, зарегистрированного в социальной сети на одном из сайтов, распространяющего фотоизображения порнографического содержания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 67-летний пенсионер из Минского района. Мужчина с 2014 года распространял изображения порнографического характера. По месту его жительства были изъяты мобильный телефон и ноутбук, в которых находились файлы порнографического характера, а также переписка. По заключению культурологической экспертизы, изображения, распространенные мужчиной, относятся к материалам порнографического характера.

Подозреваемый пояснил, что размещал фотографии для открытой демонстрации в интернете, чтобы заинтересовать потенциальных единомышленников для дальнейшего интимного общения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 (изготовление или хранение с целью распространения порнографических материалов). Санкция статьи предусматривает от 2 до 4 лет лишения свободы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина с 2014 года распространял изображения порнографического характера. По месту его жительства были изъяты мобильный телефон и ноутбук, в которых находились...
 
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