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Мишустин и Головченко закрылись и что-то обсуждают

19.08.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мишустин и Головченко закрылись и что-то обсуждают
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Премьеры Беларуси и России проводят встречу за закрытыми дверями.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко сразу по завершении заседания Межправительственного совета ЕАЭС в узком формате в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
 
 
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Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
 
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