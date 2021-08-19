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На первом уроке 1 сентября школьникам могут предложить складывать из букв слово "президент"

19.08.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На национальном образовательном портале опубликован план-конспект первого урока в 2021/2022 учебном году.

Его тема звучит так: «Единство белорусского народа   основа независимой страны»
 
Сформулирована и целевая установка урока:

«2021 год объявлен в Республике Беларусь Годом народного единства. Первый урок нового учебного года (1 сентября 2021 года) должен максимально раскрыть сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими», написано в документе.
 
Известны также и некоторые подробности первого урока. На нем школьникам расскажут о Конституции  
 
«Наиболее часто в Конституции повторяются слова: гражданин, закон, совет, право, Президент (эти слова могут быть составлены учащимися из букв)», написано в плане-конспекте.
 
 
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На национальном образовательном портале опубликован план-конспект первого урока в 2021/2022 учебном году.
 
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