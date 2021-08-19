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Госконтроль возбудил более 20 уголовных дел по зарплатам в конвертах

19.08.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственного контроля возбудил уже более 2 десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах.

Об этом рассказал председатель КГК Василий Герасимов
 
– С момента введения уголовной ответственности (19 июня 2021 года) нами возбуждено 21 уголовное дело. Если это переложить на количество граждан, получающих заработную плату, то, конечно, это будет очень маленький процент. Хотя, конечно, есть факты вопиющие, когда фирмы (100-150 человек) получали заработную плату в конвертах. И суммы исчисляются миллионами рублей, – сообщил Герасимов.
 
По его словам, многие фирмы уже повысили зарплаты сотрудникам, чтобы показать реальный заработок.

– Если раньше гражданин, который сообщал такого рода факт, обязан был и уплатить сам этот налог, то сейчас он это не должен делать. Будет платить та фирма, которая платила ему заработную плату, – рассказал он.
 
Глава ведомства сообщил, что КГК создал специальную онлайн-панель, с помощью которой можно сообщить о подобных фактах.
 
– К настоящему моменту около 150 граждан уже обратились с информацией, что им уплачивают заработную плату в конверте. Порядка двух месяцев назад заработала панель, – сказал Василий Герасимов.
 
 
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Комитет государственного контроля возбудил уже более 2 десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах.
 
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