|
В Брестской области уничтожено более 3 т конопли
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Пинского РОВД выявили крупную плантацию дикорастущей конопли, которая находилась вблизи деревни Селище. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Территория в 2,1 тыс. кв.м была занята рядами наркосодержащих растений без видимых признаков культивирования. Уничтожено почти 1,8 т конопли.
В Столинском районе вблизи деревни Большие Орлы на пустыре площадью около 15 тыс. кв.м сотрудники районного отдела милиции обнаружили дикорастущую коноплю. Ликвидировано 1,5 т наркозелья.
В Березовском районе вблизи деревни Здитово сотрудники милиции обнаружили и уничтожили почти 150 кг конопли на пустыре площадью 2 тыс. кв.м, расположенном в лесном массиве.
"За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 20 базовых величин, - добавили в УВД. - Если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте органы внутренних дел по телефону 102".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Пинского РОВД выявили крупную плантацию дикорастущей конопли, которая находилась вблизи деревни Селище.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)