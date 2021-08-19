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«Талибан» объявил новое название Афганистана
Источник материала: Навiны
Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад с 1996 по 2001 год.
Как
Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.
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Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад с 1996 по 2001 год.
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