«Талибан» объявил новое название Афганистана

Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад с 1996 по 2001 год.



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Как заявил в Twitter представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».

Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.