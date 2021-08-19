﻿ Белорусская сборная отправилась на Паралимпиаду-2020. Игры стартуют в Токио 24 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская сборная отправилась на Паралимпиаду-2020. Игры стартуют в Токио 24 августа

19.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио, прибывают группы белорусской делегации

Первыми в Японию вылетели представители фехтования на колясках. Паралимпийцы Андрей Праневич, Алеся Мокрицкая и их тренеры Сергей Красневский и Марина Григорян до начала турнира прошли сборы в городе Тагава. В Токио белорусы переберутся 20 августа.

Далее в Японию прибыли представители белорусского плавания, а вслед за ними — легкоатлеты, дзюдоисты, представители парагребли, параканоэ, медицинская и административная группы. Команда заселилась в Паралимпийскую деревню, а соседями белорусов стали спортсмены из Финляндии, Швеции, Дании, Израиля.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Беларусь на Паралимпиаде представят 20 атлетов в шести видах спорта. Это легкая атлетика (5 спортсменов), плавание (10 спортсменов), дзюдо (1 спортсмен), гребля академическая адаптивная (1 спортсмен), параканоэ (1 спортсмен), фехтование на колясках (2 спортсмена). Главные медальные надежды связаны с выступлением пловцов.



Напомним, на летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро представители Беларуси выиграли 10 медалей и расположились в медальном зачете на 19-й позиции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио, прибывают группы белорусской делегации
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Гродненском районе: пьяный водитель задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by