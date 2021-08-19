Верховный суд на месяц приостановил деятельность движения «За свободу»

Объединение вынужденно приостановило деятельность решением Верховного суда. Руководству надо исправить проблемы с юрадресом.





Руководитель объединения Юрий Губаревич направил в Минюст документы для размещения по другому юридическому адресу, написал он в «Фейсбуке». Политик отметил, что это «может закрыть все вопросы, если Минюст не озвучит новые».