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Еще четыре протестных чата и канала в телеграме признали экстремистскими
Источник материала: Навiны
Список экстремистских материалов пополнили еще четыре телеграм-канала и чата.
По информации пресс-службы МВД, это «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана».
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Список экстремистских материалов пополнили еще четыре телеграм-канала и чата.
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