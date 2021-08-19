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Еще четыре протестных чата и канала в телеграме признали экстремистскими

19.08.2021 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Список экстремистских материалов пополнили еще четыре телеграм-канала и чата.

Еще четыре протестных чата и канала в телеграме признали экстремистскими

По информации пресс-службы МВД, это «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана».

Репост информации с указанных ресурсов может повлечь административное наказание.

 
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Список экстремистских материалов пополнили еще четыре телеграм-канала и чата.
 
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