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Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский вышли на свободу

19.08.2021 19:12 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллега Сергей Ольшевский вышли на свободу.

Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский вышли на свободу

О этом сообщает «Наша нива».

Все трое были за решеткой с 22 декабря 2020 года, когда власти предприняли атаку на указанное журналистское объединение. Их обвиняли в неуплате налогов.

Слуцкую задержали в аэропорту, когда она прилетела в Минск после отпуска. В офисе объединения, где находились Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий, а также дома у Юлии Слуцкой, Сергея Ольшевского, Сергея Якупова и Аллы Шарко прошли осмотры-обыски. Силовики изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты. Всех указанных лиц задержали.

 
Теги: Минск
 
 
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Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллега Сергей Ольшевский вышли на свободу.
 
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