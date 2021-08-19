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Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский вышли на свободу
Источник материала: Навiны
Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллега Сергей Ольшевский вышли на свободу.
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Все трое были за решеткой с 22 декабря 2020 года, когда власти предприняли атаку на указанное журналистское объединение. Их обвиняли в неуплате налогов.
Слуцкую задержали в аэропорту, когда она прилетела в Минск после отпуска. В офисе объединения, где находились Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий, а также дома у Юлии Слуцкой, Сергея Ольшевского, Сергея Якупова и Аллы Шарко прошли осмотры-обыски. Силовики изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты. Всех указанных лиц задержали.
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Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллега Сергей Ольшевский вышли на свободу.
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